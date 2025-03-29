Sapanca Gölü'ndeki kayıp sporcu Kaan Ege Baran'ın cansız bedenine ulaşıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Serdivan kıyılarında meydana geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleri eşliğinde olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcuları antrenman yaptığı sırada aniden çıkan kum fırtınası gölde tehlikeye yol açtı. Şiddetli fırtına nedeniyle kanolardaki 7 sporcu ve 1 eğitmen suya düştü. Kayıp sporcu Kaan Ege Baran için hemen arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

AFAD, Jandarma Arama-Kurtarma, itfaiye, Kocaeli ve Yalova deniz polisi, Sakarya Arama-Kurtarma Ekibi (SAKE) ile Ankara ve Samsun emniyetinden gelen ekipler dahil toplam 117 personel, 11 bot, 7 dron, 2 sonar cihazı, 35 araç, 2 skuter ve 1 helikopterle yoğun arama çalışmaları yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda Kaan Ege Baran'ın cansız bedeni, suya düştüğü bölgenin yakınlarında yaklaşık 8 metre derinlikte bulundu.

Talihsiz sporcunun bedeni botla kıyıya çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.