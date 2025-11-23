Sapanca gölüyle gündeme gelmişti: Kabarcıklar bu defa Düzce’de görüldü

Düzce’nin turistik Efteni Gölü’nde dipten yüzeye çıkan kabarcıklar dikkat çekti. Sapanca Gölü’ndeki benzer görüntünün ardından ortaya çıkan olay vatandaşların endişesine yol açtı.

Düzce’nin turistik bölgelerinden Efteni Gölü'nde dipten yüzeye çıkan kabarcıklar vatandaşları tedirgin etti. Geçtiğimiz gün Sakarya’daki Sapanca Gölü’nde görülen benzer fokurtu görüntülerinin ardından, Efteni Gölü’nde de aynı durumun ortaya çıkması dikkat çekti.

Göldeki hareketliliği fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgede haber çalışması yapan gazeteci Ahmet Çelik, yıllardır gölü takip ettiklerini ancak böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.

Çelik, “Uzun zamandır Efteni Gölü’nü takip ediyoruz. İlk defa böyle bir şeye şahitlik ediyoruz. Biz de şaşkınız. Uzmanların açıklama yapmasını merakla bekliyoruz. Bunun temelinin kaynağına inileceğini ve sebebinin ne olduğuna bulunacağına inanıyoruz. Ama merak içerisindeyiz. Ben hayatımda ilk defa gölün ortasında kaynayan suyun fokurdayarak yüzeye çıktığını görüyorum. Geçtiğimiz günlerde Sapanca Gölü’nde de benzer bir durum yaşandığını biliyoruz” dedi.

Yetkililerin inceleme başlatması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

