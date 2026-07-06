Sapanca'da bungalovda can pazarı! 5 yaşındaki Elva havuzda boğularak can verdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yapan 5 yaşındaki Elva Güneş, konakladıkları bungalov tesisinin havuzuna düşerek hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde meydana gelen ve tüm aileyi yasa boğan olay, tatil beldelerindeki havuz güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sapanca'da bungalovda can pazarı! 5 yaşındaki Elva havuzda boğularak can verdi
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Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca'nın Uzunkum Mahallesi'nde faaliyet gösteren lüks bir bungalov tesisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Güneş ailesinin 5 yaşındaki kızları Elva Güneş, oyun oynadığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu bungalovun bahçesinde bulunan havuza düştü. Küçük kızın havuzda çırpındığını son anda fark eden ailesi, hemen suya atlayarak Elva'yı havuzdan çıkardı. Zaman kaybetmemek adına ambulans beklemeyen aile, küçük kızı kendi özel araçlarıyla hızla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi.

HASTANEDE ZAMANA KARŞI YARIŞ

Sapanca İlçe Devlet Hastanesi acil servisinde ilk müdahalesi yapılan ve durumu kritik olan Elva Güneş, ileri tedavi uygulanması amacıyla vakit kaybetmeden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi.

Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan küçük Elva, doktorların saatler süren tüm kalp masajı ve hayata döndürme çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan aile hastane koridorlarında sinir krizleri geçirdi. Elva Güneş’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne nakledildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Yaşanan feci ölümün ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla olayla ilgili geniş çaplı bir adli soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği bungalov tesisinde incelemelerde bulunurken, havuz çevresinde çocuk güvenliğine yönelik bariyer, çit veya güvenlik kamerası bulunup bulunmadığı mercek altına alındı. Olayla ilgili tahkikat derinleşerek devam ediyor.

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