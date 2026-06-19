"Şapkalılar" çetesine operasyon! Akın Gürlek'ten açıklama

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, organize suç ağının üyesi olduğu saptanan ve aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüphelinin yakalanması amacıyla 5 ilde şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ardından yaptığı resmi açıklamada, sokak çeteleri ve organize suç örgütlerine yönelik yürüttükleri mücadelenin hiçbir taviz verilmeden, kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile tam bir eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini belirterek, şehirlerin huzuruna ve gençlerin geleceğine kasteden hiçbir yasa dışı yapıya asla göz açtırmayacaklarının altını çizdi.

5 İlde Eş Zamanlı Süpürme Operasyonu

Mali, Siber ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerin titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından tescil edilen şüphelilerin adresleri tek tek belirlendi. Bu sabah erken saatlerde düğmeye basılan İstanbul merkezli operasyonun haritası şu illerden oluştu:

İstanbul

Muş

Diyarbakır

Erzurum

Tekirdağ

Operasyon neticesinde aralarında örgütün hukuki boşluklarından faydalanmaya çalışan 3 avukatın da yer aldığı 32 şüpheli hakkında nitelikli adli işlemler başlatıldı.

Bakan Gürlek'ten Çetelerin Kirli Dezenformasyonuna Sert Tepki

Açıklamasında suç örgütlerinin özellikle çocukları ve gençleri hedef alan tuzaklarına değinen Adalet Bakanı Akın Gürlek, çetelerin yürüttüğü kirli algı operasyonunu deşifre etti. Gürlek, şu kritik uyarılarda bulundu:

"Suç örgütleri ve çeteler, evlatlarimizi kendi karanlıklarına çekerken 'nasıl olsa yaşınız küçük, ceza almazsınız' diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürütmektedir. Cezaların daha da artırılmasına yönelik adli çalışmalarımız devam etmekle birlikte; çocukların örgüt üyeliği, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı ve yağma gibi nitelikli suçlara bulaştırılması hâlinde mevcut hukuk düzenimiz çok ağır yaptırımlar öngörmektedir."

"KÖKLERİ KAZINANA DEK DEVAM EDECEK"

Çocukları suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokakların güvenliğini tehdit eden ve vatandaşları korkutarak haksız menfaat (rüşvet, haraç, yağma) temin eden bu yapılara yönelik "süpürme" operasyonlarının durmaksızın süreceğini belirten Gürlek, "Bu yapıların kökleri kazınana dek mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.