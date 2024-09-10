Sarar grevi 2. haftasına girdi! 400 işçi grevde
Türkiye’de hazır giyim markalarından Sarar Mağazacılık’ta 400 işçiyi kapsayan grev ikinci haftasına girdi. Prim sisteminde adalet isteyen işçiler, 29 ilde mağaza önlerinde eylem yaptı. Türkiye’de ilk kez özel sektörde bir giyim mağazası önünde başlayan greve Vatan Partisi de destek ziyareti yaptı.
Haber-Kamera: Tansev Sabri Kara
Çalışanlar ve işveren arasında “toplu iş sözleşmesi” görüşmeleri çıkmaza girdi, yetkili sendika grev kararı aldı.
29 Ağustos günü greve başlayan Sarar Büyük Mağazacılık A.Ş çalışanları, 29 ilde aralarında AVM’lerin de bulunduğu 69 Sarar mağazasında grev pankartı astı.
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro İş Sendikası üyesi 400 işçiyi kapsayan grev ikinci haftasına girdi.
Mağazalar önünde müşterilerini “Bu iş yerinde grev var” pankartıyla karşılayan işçiler, Ulusal Kanal’a yaptıkları açıklamada, işverene seslendi, adil prim sistemi istedi.
Sarar çalışanlarının Ankara’daki grevine Vatan Partisi yöneticileri de destek ziyareti yaptı. İşverene çağrı yapan İl Başkanı Utku Reyhan, emekçinin ücretinden kısılmaması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi