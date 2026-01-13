Sarı kodlu alarm: İstanbul ve Ankara dahil 58 il buz kesecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ocak 2026 tarihli güncel hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre, Türkiye genelinde çok bulutlu ve sert bir hava hakim olacak. Marmara ve Ege'nin doğusu ile Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Yağışların; Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, yağış alan diğer tüm bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat ve Sinop çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ÇIĞ VE BUZLANMA TEHLİKESİ
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
FIRTINA SAATTE 70 KİLOMETREYE ÇIKACAK
Rüzgarın; yurdun iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Ege kıyıları, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
MARMARA
Bölge genelinin çok bulutlu, doğu kesimlerinin ise aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İSTANBUL -1°C, 3°C: Çok bulutlu, bu akşam ve gece ilk saatlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
BURSA -1°C, 3°C: Çok bulutlu, bu akşam ve gece aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
ÇANAKKALE -2°C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu.
KIRKLARELİ -5°C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu.
EGE
Ege'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İZMİR 1°C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu.
A.KARAHİSAR -4°C, -1°C: Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı.
DENİZLİ 0°C, 5°C: Çok bulutlu, bu akşam yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı.
MUĞLA -2°C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu.
AKDENİZ
Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz bölümü ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor. Rüzgarın bölgede kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ANTALYA 7°C, 12°C: Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
ADANA 5°C, 12°C: Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
HATAY 5°C, 11°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ISPARTA -2°C, 1°C: Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
İÇ ANADOLU
Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA -2°C, 0°C: Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı.
ESKİŞEHİR -3°C, -1°C: Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı.
KAYSERİ -4°C, 0°C: Çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı.
KONYA -2°C, 0°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı.
BATI KARADENİZ
Bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -4°C, -1°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.
DÜZCE 0°C, 3°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
SİNOP 0°C, 5°C: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
ZONGULDAK 0°C, 3°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar olarak görülecek yağışların kıyı illeri ile Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SAMSUN 2°C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 3°C, 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA -1°C, 2°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
RİZE 4°C, 6°C: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı.
DOĞU ANADOLU
Bölgenin batı ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
ERZURUM -4°C, 0°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.
KARS -6°C, 0°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.
MALATYA -1°C, 1°C: Çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı.
VAN -1°C, 4°C: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, bölgenin güneyinde yağmur ve karla karışık yağmur olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 7°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 2°C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATMAN 4°C, 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN 2°C, 5°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.