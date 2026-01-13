Sarı kodlu alarm: İstanbul ve Ankara dahil 58 il buz kesecek!

MARMARA

Bölge genelinin çok bulutlu, doğu kesimlerinin ise aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL -1°C, 3°C: Çok bulutlu, bu akşam ve gece ilk saatlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

BURSA -1°C, 3°C: Çok bulutlu, bu akşam ve gece aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ÇANAKKALE -2°C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu.

KIRKLARELİ -5°C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu.