Sarı kodlu uyarı geldi! O illere sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olan sakin bahar havasının ardından kritik bir hava durumu tahmin raporu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Sarı kodlu uyarı geldi! O illere sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Son değerlendirmelere göre, sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, yurdun iki farklı koridorunda hava dengeleri değişiyor. Meteoroloji, 25 Haziran Perşembe günü ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı tam 9 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Sarı kodlu uyarı geldi! O illere sağanak yağış geliyor - Resim: 2

TRAKYA VE DOĞU ANADOLU HATTINA YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar verilerine göre, batıda Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası ile doğudaki lokal sismik nem dalgalanmaları sağanak geçişlerini tetikleyecek. Perşembe günü günün ilk saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli şekilde etkili olacağı ilan edilen o 9 şehrimiz şunlar:





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Sarı kodlu uyarı geldi! O illere sağanak yağış geliyor - Resim: 3

Trakya Bölgesi: Edirne, 

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Sarı kodlu uyarı geldi! O illere sağanak yağış geliyor - Resim: 4

Kırklareli, 

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Sarı kodlu uyarı geldi! O illere sağanak yağış geliyor - Resim: 5

Tekirdağ

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Sarı kodlu uyarı geldi! O illere sağanak yağış geliyor - Resim: 6

Karadeniz ve Çevreleri: Amasya, 

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Sarı kodlu uyarı geldi! O illere sağanak yağış geliyor - Resim: 7

Bayburt, 

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Sarı kodlu uyarı geldi! O illere sağanak yağış geliyor - Resim: 8

Artvin

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Sarı kodlu uyarı geldi! O illere sağanak yağış geliyor - Resim: 9

Doğu Anadolu Bölgesi: Ardahan, 

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Sarı kodlu uyarı geldi! O illere sağanak yağış geliyor - Resim: 10

Iğdır, 

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Sarı kodlu uyarı geldi! O illere sağanak yağış geliyor - Resim: 11

Kars

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Sarı kodlu uyarı geldi! O illere sağanak yağış geliyor - Resim: 12

ANİ SEL VE YILDIRIM RİSKİNE KARŞI BÖLGESEL ÖNLEMLER ŞART

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Sarı kodlu uyarı geldi! O illere sağanak yağış geliyor - Resim: 13

MGM yetkilileri, özellikle Trakya'da ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağış anında ani rüzgar, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini vurguladı. Vatandaşların ve sürücülerin, özellikle açık alanlarda ve dik yamaçlarda tedbirli olmaları, su baskınlarına karşı dere yataklarından uzak durmaları istendi. Yağışların cuma gününe kadar aralıklarla bu bölgelerde kalacağı tahmin ediliyor.

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