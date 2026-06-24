Sarı kodlu uyarı geldi! O illere sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olan sakin bahar havasının ardından kritik bir hava durumu tahmin raporu yayımladı.
Son değerlendirmelere göre, sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, yurdun iki farklı koridorunda hava dengeleri değişiyor. Meteoroloji, 25 Haziran Perşembe günü ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı tam 9 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
TRAKYA VE DOĞU ANADOLU HATTINA YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar verilerine göre, batıda Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası ile doğudaki lokal sismik nem dalgalanmaları sağanak geçişlerini tetikleyecek. Perşembe günü günün ilk saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli şekilde etkili olacağı ilan edilen o 9 şehrimiz şunlar:
Trakya Bölgesi: Edirne,
Kırklareli,
Tekirdağ
Karadeniz ve Çevreleri: Amasya,
Bayburt,
Artvin
Doğu Anadolu Bölgesi: Ardahan,
Iğdır,
Kars
ANİ SEL VE YILDIRIM RİSKİNE KARŞI BÖLGESEL ÖNLEMLER ŞART
MGM yetkilileri, özellikle Trakya'da ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağış anında ani rüzgar, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini vurguladı. Vatandaşların ve sürücülerin, özellikle açık alanlarda ve dik yamaçlarda tedbirli olmaları, su baskınlarına karşı dere yataklarından uzak durmaları istendi. Yağışların cuma gününe kadar aralıklarla bu bölgelerde kalacağı tahmin ediliyor.