Sarı kodlu uyarı geldi! O illere sağanak yağış geliyor

MGM yetkilileri, özellikle Trakya'da ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağış anında ani rüzgar, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini vurguladı. Vatandaşların ve sürücülerin, özellikle açık alanlarda ve dik yamaçlarda tedbirli olmaları, su baskınlarına karşı dere yataklarından uzak durmaları istendi. Yağışların cuma gününe kadar aralıklarla bu bölgelerde kalacağı tahmin ediliyor.