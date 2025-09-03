‘Sarı Mikrofon’ YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt tutuklandı

Sokak röportajında bir kişinin havaya ateş açtığı anları görüntüleyen ‘Sarı Mikrofon’ isimli YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt tutuklandı.

26 Ağustos’ta Sarı Mikrofon kanalında “Türkiye’nin En Tehlikeli Mahallesi Kore Mahallesi’ne Girdik” başlığıyla yayımlanan videoda, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Kore Mahallesi’nde röportaj sırasında bir kişinin tüfekle havaya ateş açtığı, başka bir gencin ise kameraya dönerek “Herkesin canını alacağım” dediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Olayın faili olduğu belirlenen ve mahallede ikamet eden suça sürüklenen çocuk G.B., ailesine ait evde yapılan aramada bulunan tüfekle aynı gün gözaltına alındı.

29 Ağustos’ta röportajı gerçekleştiren Özkan Bozkurt da Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul’daki evinde gözaltına alındı. Ters kelepçeyle gözaltına alınan Bozkurt, Tekirdağ’a götürüldü. Savcılığa sevk edilen Bozkurt, 30 Ağustos’ta çıkarıldığı Çorlu 1. Sulh Ceza Hakimliği’nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme haftada iki gün imza ve yurtdışı çıkış yasağı getirdi.

Ancak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan Özkan Bozkurt, İstanbul’da gözaltına alındı. Dün gece çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Bozkurt, Metris Cezaevi’ne gönderildi.