Sarıgöl’de Emcelli biberine ilgi büyük

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Emcelli Mahallesi’nde yetiştirilen acı ve tatlı türleriyle ünlü olan Emcelli biberi bu sene de ilgi görmeye devam ediyor.

Sezon başında 80 TL’den satılan ve kışlık kurutmalık olarak vatandaşlar tarafından tercih edilen acı Emcelli biberinin kilosu toptan 50 TL’den alıcı bulurken tatlısı ise 30 TL’den satılıyor.

Atalık tohumla üretilen biberlerin lezzetini bilen vatandaş kışlık kurutmalık biberlerinin kilo kilo almaya devam ediyor.