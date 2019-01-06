Sarıkamış Harekâtının 104'üncü yılı için yurt genelinde anma törenleri düzenlendi. Kars Sarıkamış'ta düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Yüzlerce kişi Sarıkamış Şehitleri için Allahuekber Dağları'nda yürüdü.Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinliği düzenlendi.Yüzlerce Sarıkamış harekatı sırasında yoğun çatışmaların yaşandığı Soğanlı ve Allahuekber Dağları Kızılçubuk Zirvesi'nde toplandı.Etkinliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.Zirvedeki konuşmaların ardından Bakanlar ve ellerinde Türk Bayrakları ile yüzlerce kişi yürüyüşe geçti. Yürüş kortejinin en önünde komandolar vardı.Kara ve soğuk havaya aldırmayan vatandaşlar Sarıkamış şehitleri için 4,5 kilometre yürüdü.Sadece Kars'ta değil yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi.Bu görüntüler Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı eteklerinden.Burası ise Kayseri. Kayseri 1. Komando Tugayı askerleri Türk Bayrağı ile Erciyes Dağı'na tırmandı.Vatandaşların da katıldığı yürüyüşte, yaklaşık 2 kilometre mesafe katedildi. Kırmızı beyaz bere ve atkılarıyla yürüyen katılımcılar, yürüyüş boyunca Türk bayrağını omuzlarında taşıdı.