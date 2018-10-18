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Sarıkeçili yörüklerin göçü başladı

Konya'da Sarıkeçili yörüklerinin tarihi göçü başladı. Bin yıllık geleneği yaşatan Sarıkeçililerin göç hazırlığı renkli görüntülere sahne oldu.

Sarıkeçili yörüklerin göçü başladı

Sarıkeçili Yörükleri, konar göçer yaşam tarzının son temsilcilerinden. Konya'da soğuk havaların etkisini hissettirmesiyle, Sarıkeçililer daha sıcak olan Mersin'deki yaylarda konaklamak için yola çıktı.

Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, göç yolcularını uğurladı. Bir de uyarıda bulundu...

"Kuş Ali" lakaplı Ali Uçar, binlerce yıllık bu kültürü yaşatan Sarıkeçili yörüklerinden.

Göçerlik, Sarıkeçili yörükleri için bir yaşam tarzı. Keçi sütünden tereyağı ve peynir yapıyor, yünlerinden de kıyafet örüyorlar. Her yıl yüklerini deve, at ve eşeklere yüklüyorlar. Daha sıcak olan güneydeki Toros yaylalarına doğru yola çıkıyorlar.

Konya'nın Hadim ilçesindeki Umurlar Yaylası'ndan yola çıkan yörük kervanının son durağı Mersin bozyazı. Türkiye'de göç kervanlarını yaşatan 100 aile kaldı.

Sarıkeçililer de bin yıllık bu kültürün son temsilcilerinden. Çoluk çocuk, dere tepe yol alarak, kışlaklarına ulaşacaklar, kışı geçirdikten sonra yine yollara düşerek geri dönecekler.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Konya #sarıkeçili #Göç
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