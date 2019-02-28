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Sarıkız Mahallesi muhtarı ve adayı Nuray Günaçar ölü bulundu! Sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım

Balıkesir'in Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi muhtarı ve adayı Nuray Günaçar, aracında ölü bulundu. Günaçar, 3 gün önce sosyal medyada "Son günlerde hakkında asılsız ve mesnedsiz haberler çıkarılarak şahsım yıpratılmaya çalışılmakta olup,haberi çıkaran kişiler kendilerine benim üzerimden prim yapmaya çalışmaktadırlar." paylaşımı yapmış

Sarıkız Mahallesi muhtarı ve adayı Nuray Günaçar ölü bulundu! Sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım

Balıkesir'in Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi muhtarı ve adayı Nuray Günaçar, aracında ölü bulundu.

Günaçar, 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Muhtar Günaçar şunları belirtmiş:

"SARIKIZ MAHALLESININ DEGERLI SAKINLERI

2009 Yilindan beri özveri ile yapmakta olduğum sarikiz mahalle muhtarlığını sizlere hizmet etmeyi kutsal sayarak hiçbir menfaat ve çıkar gözetmeden bugüne kadar ONURUMLA yapmış bulunmaktayım 31 mart 2019 tarihinde yapılacak olan seçimlerde tekrar sizlerin hizmetine talip olarak aday oldum.

ANCAK,

Son günlerde hakkında asılsız ve mesnedsiz haberler çıkarılarak şahsım yıpratılmaya çalışılmakta olup,haberi çıkaran kişiler kendilerine benim üzerimden prim yapmaya çalışmaktadırlar.

Kaymakamlık makamının Sosyal yardımlasma Vakfının tespitleri ile belirlenen vatandaşlarımıza,ŞEHİT ve GAZI Yakınlarına (Yasa gereği) muhtarlıklar aracılığı ile kömür dağıtımı yapılmakta olup,muhtar olarak bu listelerin oluşumunda hicbir katkımız olmayıp,sadece dağıtımı vakıf elemanı nezaretinde tarafımızca yapılmaktadır.

Bu tür işlemler üzerinden asılsız olarak hakkımda çıkarılan dedikodu mahiyetinde yapılan ve kara propagandayı yapan kişiler tarafimca tespit edilmiş olup haklarında hertürlü YASAL IŞLEMLER başlatılacaktır.
Sarıkız mahallesi sakinlerim olarak beni en yakın tanıyan ve bilen AİLEM Olarak gördüğüm sizlerin bu tür asılsız ve hayadan uzak haberlere itibar etmemenizi,bu tür kişilere prim vermemenizi,

Siz değerli mahalle sakinlerimden Önemle rica ediyorum.

SAYGILARIMLA.

NURAY GUNACAR
SARIKIZ MAHALLESI MUHTARI VE ADAYI"

ulusal.com.tr

Etiketler; #Balıkesir #Edremit #sarıkız mahallesi #nuray günaçar
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