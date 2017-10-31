Dünyanın en kaliteli üzümü Anadolu topraklarında yetişiyor. Manisa’nın Sarıgöl ilçesi çekirdeksiz sofralık üzümün başkenti.
Kalite yüksek ancak çiftçi, maliyetine bile satamıyor ürününü.
Dadağlı Köyü’nde mağduriyetler ağır. Hem üzüm dalında kaldı hem de icra memurları kapıya dayandı.
2007’de üzüm kilosu 1 liraydı, 2017’de de 1 lira… Peki mazot?
Üretici “pazar sorunu aşılmalı” diyor. İlk aşamada komşu ülkelerle ticaret yapılmasını istiyor.
Üzüm üreticisi borcu borçla ödüyor.
HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA
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