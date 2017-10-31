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Sarılgöl'de üzüm üreticisi dertli

Üzüm üreticilerinin sorunlarını aktarmaya devam ediyoruz. Çiftçi 1 liraya mal ettiği üzümü 80 kuruşa satmaya mecbur bırakılıyor. Manisa Sarıgöl’de dünyanın en kaliteli sofralık üzümü hala dalında… Üretici tüccarın insafına terk edilmiş. Çiftçi devlet güvencesini hissetmek istiyor.

Sarılgöl'de üzüm üreticisi dertli

Dünyanın en kaliteli üzümü Anadolu topraklarında yetişiyor. Manisa’nın Sarıgöl ilçesi çekirdeksiz sofralık üzümün başkenti.

Kalite yüksek ancak çiftçi, maliyetine bile satamıyor ürününü.

Dadağlı Köyü’nde mağduriyetler ağır. Hem üzüm dalında kaldı hem de icra memurları kapıya dayandı.

2007’de üzüm kilosu 1 liraydı, 2017’de de 1 lira… Peki mazot?

Çiftçi devleti yanında görmek istiyor.

Üretici “pazar sorunu aşılmalı” diyor.  İlk aşamada komşu ülkelerle ticaret yapılmasını istiyor.

Üzüm üreticisi borcu borçla ödüyor.


HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #Üzüm üreticileri
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