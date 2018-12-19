Sarıyer'de sağanak nedeniyle derenin taşması üzerine, bazı evlerde su baskını meydana geldi.

Ayazağa Mahallesi'nden geçen Ayazağa Deresi'nin suları, aşır yağışın etkisiyle taştı. Yükselen sular nedeniyle, dere kenarında bulunan 4 evde su baskını oluştu.



Su basan evlerden çıkamayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evlerde mahsur kalan 6'sı çocuk 12 kişiyi dışarı çıkararak, suyun tahliyesi için çalışma yaptı.



Su basan evlerden birinde yaşayan Ahmet Genç, aynı su baskınını 5 kere yaşadıklarını belirterek, "Üstümüzde başımızda, elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmadı. Biz bunun çaresini artık devletten bekliyoruz." diye konuştu.

