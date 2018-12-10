Sarıyer'de bir kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir kurumda gece güvenlik görevlisi olarak çalışan Korhan Gönen, sabah saatlerinde Merkez Mahallesi Orta Çeşme Caddesi'ndeki evine gelince eşinin hareketsiz yattığını gördü.



Korhan Gönen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekipleriyle birlikte gelen sağlık görevlileri, 33 yaşındaki İrem Gönen'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Bunun üzerine fenalaşan Korhan Gönen, ambulansla hastaneye kaldırılırken, İrem Gönen'in cesedi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Çiftin 12 yıl önce bugün evlendikleri ve biri 11, diğeri 2 yaşında iki çocukları bulunduğu öğrenildi.

