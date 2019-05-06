İstanbul Sarıyer’de bir alışveriş merkezindeki kafede biri kadın 2 kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, olay, Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede gerçekleşti. Kafeye gelen silahlı şahıs, burada oturan biri kadın 2 kişiye ateş açtı.
Yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kendisini bekleyen motosikletli kişiyle olay yerinden kaçan saldırganın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezindeki silahlı saldırıda biri kadın 2 kişi yaralandı
İstanbul Sarıyer’de bir alışveriş merkezindeki kafede biri kadın 2 kişi silahla yaralandı.