İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezindeki silahlı saldırıda biri kadın 2 kişi yaralandı

İstanbul Sarıyer’de bir alışveriş merkezindeki kafede biri kadın 2 kişi silahla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, olay, Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede gerçekleşti. Kafeye gelen silahlı şahıs, burada oturan biri kadın 2 kişiye ateş açtı.



Yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kendisini bekleyen motosikletli kişiyle olay yerinden kaçan saldırganın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.