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Sarıyer'de biri kadın 2 kişi silahla yaralandı

İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezindeki silahlı saldırıda biri kadın 2 kişi yaralandı

Sarıyer'de biri kadın 2 kişi silahla yaralandı

İstanbul Sarıyer’de bir alışveriş merkezindeki kafede biri kadın 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay, Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede gerçekleşti. Kafeye gelen silahlı şahıs, burada oturan biri kadın 2 kişiye ateş açtı.

Yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kendisini bekleyen motosikletli kişiyle olay yerinden kaçan saldırganın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #sarıyer
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