Sarıyer’de çocuğun iple bağlandığı görüntüler sonrası emniyet harekete geçti

Sarıyer’de Ayazağa semt pazarında bir esnafın, tezgâhından eşofman çaldığını iddia ettiği 9 yaşındaki çocuğu iple bağlamasına ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tepki çeken görüntülerin ardından emniyet ekipleri inceleme başlattı.

Olay, 10 Aralık günü saat 12.00 sıralarında pazarda yaşandı. İddiaya göre 9 yaşındaki çocuk, bir tezgahtan aldığı eşofmanı saklayarak uzaklaştı. Bir süre sonra yeniden pazara gelen çocuğu fark eden esnaf, onu yakalayarak iple bağladı. Eşya geri alındıktan sonra çocuk serbest bırakıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Sosyal medya paylaşımlarında yer alan çocuğun O.U. (9) olduğu belirlendi. Esnaf tarafından yakalandıktan sonra çaldığı eşyaları teslim eden çocuk, daha sonra koruma altına alındı.

Emniyet ekipleri, çocuğu bağlayan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan R.M. (44), A.A. (43) ve A.G. (34) isimli kişileri gözaltına aldı. Şahıslar hakkında “Çocuğun Alıkonulması” kapsamında işlemlerin sürdüğü bildirildi.