Sarıyer’de çocuğun iple bağlandığı görüntüler sonrası emniyet harekete geçti

Sarıyer Ayazağa’da bir pazarda 9 yaşındaki çocuğun iple bağlanmasına ilişkin görüntüler üzerine emniyet ekipleri soruşturma başlattı. Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı, çocuk ise koruma altına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sarıyer’de çocuğun iple bağlandığı görüntüler sonrası emniyet harekete geçti
Yayınlanma: Güncellenme:

Sarıyer’de Ayazağa semt pazarında bir esnafın, tezgâhından eşofman çaldığını iddia ettiği 9 yaşındaki çocuğu iple bağlamasına ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tepki çeken görüntülerin ardından emniyet ekipleri inceleme başlattı.

Olay, 10 Aralık günü saat 12.00 sıralarında pazarda yaşandı. İddiaya göre 9 yaşındaki çocuk, bir tezgahtan aldığı eşofmanı saklayarak uzaklaştı. Bir süre sonra yeniden pazara gelen çocuğu fark eden esnaf, onu yakalayarak iple bağladı. Eşya geri alındıktan sonra çocuk serbest bırakıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sarıyer’de çocuğun iple bağlandığı görüntüler sonrası emniyet harekete geçti - Resim : 1

Görüntülerin yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Sosyal medya paylaşımlarında yer alan çocuğun O.U. (9) olduğu belirlendi. Esnaf tarafından yakalandıktan sonra çaldığı eşyaları teslim eden çocuk, daha sonra koruma altına alındı.

Sarıyer’de çocuğun iple bağlandığı görüntüler sonrası emniyet harekete geçti - Resim : 2

Emniyet ekipleri, çocuğu bağlayan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan R.M. (44), A.A. (43) ve A.G. (34) isimli kişileri gözaltına aldı. Şahıslar hakkında “Çocuğun Alıkonulması” kapsamında işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
Giresun'da kahreden kaza! Vefat eden annesine mezar yeri bakarken yeğeniyle dereye uçtuGiresun'da kahreden kaza! Vefat eden annesine mezar yeri bakarken yeğeniyle dereye uçtuYurt
Pendik’teki yangın faciasının ayrıntıları ortaya çıktı: "Abla ne olursun çocuklarımı kurtar!"Pendik’teki yangın faciasının ayrıntıları ortaya çıktı: "Abla ne olursun çocuklarımı kurtar!"Yurt
sarıyer
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
22 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
3 çocuk yaşamını yitirdi, 1 çocuk ağır yaralı
Bakanlığın 9 personeline yurt dışına çıkış yasağı!
Kuytul’dan FETÖ’ye af isteyen Arınç’a destek
Kırıkkale'de fabrika yangını!
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltındaki diğer isimler açıklandı
948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Galatasaray’a kaleden kötü haber Galatasaray’a kaleden kötü haber
Meteoroloji 26 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji 26 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Güllü’nün ölümüyle ilgili şok iddia Güllü’nün ölümüyle ilgili şok iddia
Araç sahipleri dikkat! Araç sahipleri dikkat!
Uzmandan Yedisu fayı için korkutan uyarı Uzmandan Yedisu fayı için korkutan uyarı