Sarıyer’de dehşet anları: Otomobil denize uçtu!

Sarıyer’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin mendirekten denize uçtuğu o anlarda, çevredekiler ve balıkçılar zamanla yarışarak sürücüyü sulara gömülen araçtan sağ çıkardı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Sarıyer Rumeli Kavağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınaklarının bulunduğu mendirekten denize düştü. Aracın sulara gömüldüğünü gören çevredeki vatandaşlar ve balıkçılar hemen yardıma koştu.

BALIKÇILAR DENİZE ATLAYARAK KURTARDI

Kaza sırasında balıkçı teknesinde bekleyen üç kişi, durumu fark eder etmez olay yerine yöneldi. Teknedeki bir kişi denize atlayarak yüzerek otomobilin yanına ulaştı. Vatandaşların ve balıkçıların yoğun çabasıyla sürücü, batmak üzere olan araçtan çıkarılarak kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sarıyer
