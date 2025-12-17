Sarıyer'de gece yarısı büyük panik: İki katlı bina ortadan çatladı, arkadaki gecekonduya yaslanarak durabildi!
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, zemini çatlayan bir dükkan adeta yerinden koparak kaydı. Olası bir faciayı ise arkadaki boş yapı önledi.
Korku dolu anlar, Sarıyer Derbent Mahallesi Akgün Sokak üzerinde gece saat 01.00 sularında yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, iki katlı bir binanın sokak seviyesindeki üst katında bulunan dükkanın zemininde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı büyük bir çatlama meydana geldi.
Zemindeki bu kırılma sonrası binanın üst bölümü, ana gövdeden ayrılarak geriye doğru kaymaya başladı.
CAMLAR TUZLA BUZ OLDU
Hareket eden yapı, hemen arkasında bulunan bir gecekondunun çatısına yaslanarak ancak sabitlenebildi. Kaymanın şiddetiyle dükkanın camlarının kırıldığı görülürken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, riskli bölge etrafında şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Tehlike arz eden dükkanın girişi kapatıldı ve kapısına mühür vuruldu.
Bölgeye gelen uzman ekipler, hasarın boyutunu belirlemek adına binadan numuneler alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Hem kayan binanın hem de üzerine yaslandığı arka taraftaki gecekondunun olay anında boş olması, olası bir can kaybının önüne geçti.
Yetkililer facianın eşiğinden dönüldüğünü belirtirken, hasarlı dükkanın tahliye edileceği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan, bitişik nizamda bulunan diğer binalar için herhangi bir tahliye kararı alınmadı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.