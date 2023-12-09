Sarıyer'de İstinat Duvarının Çökmesi Sonucu 4 Araç Zarar Gördü

İstanbul Sarıyer'de toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü, 4 araç zarar gördü, 2 katlı bina da boşaltıldı.

Sarıyer'de İstinat Duvarının Çökmesi Sonucu 4 Araç Zarar Gördü
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Merkez Mahallesi Baraj Sokak'taki istinat duvarı, yaşanan toprak kaymasının ardından çöktü.

Olayın yaşandığı alanın yanındaki otoparkta bulunan 4 araç, yıkılan duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, 2 katlı bir bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yıkılan duvarın altında kalan araçlarda hasar oluştu.

# İstanbul
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