Sarıyer’de operasyon! INTERPOL’ün aradığı şahıs gitar kılıfındaki kalaşnikofla yakalandı

Sarıyer’in Huzur Mahallesi’nde polis ekiplerinin dikkati büyük bir operasyona dönüştü.

1 Eylül akşamı devriye sırasında uygulama yapan motorize yunus polis ekipleri, şüphe üzerine 34 GBJ 552 plakalı motosikleti durdurdu. Üzerinde yapılan aramada kurye kokain ile yakalandı.

Kurye, uyuşturucuyu bir rezidansa götürdüğünü söyleyince polis ekipleri adrese baskın yaptı. Dairede gitar kılıfı içine saklanmış kalaşnikof, iki çelik yelek, ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah mermileri, 40 tabanca mermisi, 6,62 gram kokain ve 3,80 gram marihuana ele geçirildi.

O anların güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü.

Operasyonda Burak A., Doğuş C., Halit E., Hüseyin E., Muhammet Şamil S., Timur İ., Eric J. ve Ömür Gazi Y. gözaltına alındı. Sorgu sonrası dört kişi serbest bırakıldı. Burak A., Timur İ. ve Doğuş C. adli kontrolle salıverildi. Muhammet Şamil S. tutuklanırken, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlenen Eric J. için ise tahkikat başlatıldı.