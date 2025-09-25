Sarıyer’de operasyon! INTERPOL’ün aradığı şahıs gitar kılıfındaki kalaşnikofla yakalandı

Sarıyer’de şüpheli kurye üzerinde uyuşturucu ile yakalandı. Polisin baskın yaptığı rezidansta gitar kılıfında kalaşnikof, çelik yelek ve silahlar bulundu. INTERPOL’ün kırmızı bültenle aradığı bir isim de gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sarıyer’de operasyon! INTERPOL’ün aradığı şahıs gitar kılıfındaki kalaşnikofla yakalandı
Yayınlanma:

Sarıyer’in Huzur Mahallesi’nde polis ekiplerinin dikkati büyük bir operasyona dönüştü.

1 Eylül akşamı devriye sırasında uygulama yapan motorize yunus polis ekipleri, şüphe üzerine 34 GBJ 552 plakalı motosikleti durdurdu. Üzerinde yapılan aramada kurye kokain ile yakalandı.

Kurye, uyuşturucuyu bir rezidansa götürdüğünü söyleyince polis ekipleri adrese baskın yaptı. Dairede gitar kılıfı içine saklanmış kalaşnikof, iki çelik yelek, ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah mermileri, 40 tabanca mermisi, 6,62 gram kokain ve 3,80 gram marihuana ele geçirildi.

O anların güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü.

Operasyonda Burak A., Doğuş C., Halit E., Hüseyin E., Muhammet Şamil S., Timur İ., Eric J. ve Ömür Gazi Y. gözaltına alındı. Sorgu sonrası dört kişi serbest bırakıldı. Burak A., Timur İ. ve Doğuş C. adli kontrolle salıverildi. Muhammet Şamil S. tutuklanırken, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlenen Eric J. için ise tahkikat başlatıldı.

İran istihbaratı İsrail’in nükleer belgelerini yayımladı! 189 uzman ve gizli projeler ifşa edildiİran istihbaratı İsrail’in nükleer belgelerini yayımladı! 189 uzman ve gizli projeler ifşa edildiDünya
Van’da akşam saatlerinde korkunç kavga: Anne ve iki oğlu hayatını kaybettiVan’da akşam saatlerinde korkunç kavga: Anne ve iki oğlu hayatını kaybettiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sarıyer
Günün Manşetleri
Gazze'de İsrail tankları vuruldu!
“Türkiye küresel yatırımcıların yeni üssü”
“Ben kongre tartışması içine girmiyorum”
İran Cumhurbaşkanı ABD ve İsrail'e meydan okudu
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Can kaybı 65 bini geçti, yaralı sayısı 167 bini aştı
Fener Rum Patrikhanesi İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildi
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için kararını verdi
Ömer Çelik'ten CHP ve muhalefete sert tepki
Doluluk oranı yüzde 1’e düştü
Çok Okunanlar
Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe
INTERPOL’ün aradığı şahıs gitar kılıfındaki kalaşnikofla yakalandı INTERPOL’ün aradığı şahıs gitar kılıfındaki kalaşnikofla yakalandı
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek! Elektrik kesintisi 9 saat sürecek!
En çok hangi banka kazandırıyor? En çok hangi banka kazandırıyor?
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek 25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek