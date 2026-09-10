Sarıyer'de oyuncu Melisa Döngel'e silah doğrultan şüpheli tutuklandı

Sarıyer'de trafikte seyir halindeki oyuncu Melisa Döngel ile birlikte araçta bulunan M.F.S'ye başka bir sürücünün silah doğrulttuğu ortaya çıktı. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen polis, şüpheli A.Ö'yü (45) yakaladı; üzerinden ve aracından ruhsatlı bir tabanca çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sarıyer'de oyuncu Melisa Döngel'e silah doğrultan şüpheli tutuklandı
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dün yaşanan olayda, araçla seyir halinde olan oyuncu Melisa Döngel ile M.F.S'ye, başka bir sürücü silah doğrulttu. Durumun şikayet konusu olmasının ardından polis ekipleri devreye girdi ve yürütülen çalışma sonucunda şüphelinin A.Ö. (45) olduğu tespit edildi.

ARACINDA RUHSATLI TABANCA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından yakalanan A.Ö'nün üzerinde ve aracında yapılan kontrolde bir tabanca ele geçirildi. İncelemede tabancanın taşıma ruhsatlı olduğu belirlendi.

Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklama", "saygısızca araç kullanma" ve "muayenesiz araç kullanma" maddelerine muhalefetten idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ö., ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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