Sarıyer'de tartışma kanlı bitti: Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi öldü

Sarıyer'de kahvehanede 3 kişi arasındaki tartışma kanlı bitti. Ali Saim Öztürk tartıştığı Gencali Ömeroğlu ve ağabeyi Ahmet Ömeroğlu'nu silahla vurdu. Gencali Ömeroğlu hastanede hayatını kaybederken ağabeyi Ahmet Ömeroğlu'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Sarıyer'de tartışma kanlı bitti: Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi öldü

Tarabya'da bir kahvehanede 3 kişi arasında saat 14:00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Gencali Ömeroğlu (54), tartıştığı Ali Saim Öztürk'e  tokat attı. Bir süre sonra silah alıp geri gelen Ali Saim Öztürk tekrar tartıştığı Gencali Ömeroğlu ve onu korumaya çalışan ağabeyi Ahmet Ömeroğlu'nu Tarabya Bayırı Caddesi'nde vurup olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri karnından vurularak ağır yaralanan Gencali Ömeroğlu'nu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Gencali Ömeroğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kardeşini korumak isterken bacağından vurulan Ahmet Ömeroğlu ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis olay sonrası kaçan Ali Saim Öztürk'ü yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme çalışmaları sırasında toplanan kovanlar delil torbasına konulup incelenmek üzere emniyete götürüldü. 

Kaynak: DHA

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