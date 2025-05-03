Sarıyer'de yol çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Eski Büyükdere Caddesi, gece saatlerinde çöken yol nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Çökme, Maslak’taki bir inşaat sahasının hemen bitişiğinde gerçekleşti. Olay, çevrede paniğe yol açarken ihbar üzerine itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

İKİ ŞERİTLİ YOLDA DERİN ÇUKUR OLUŞTU

Yolun çökmesiyle birlikte iki şeritte büyük bir çukur meydana geldi. Ekipler, güvenlik önlemleri kapsamında çökme bölgesini şeritlerle çevreleyerek uyarı levhaları yerleştirdi. Olası tehlikelere karşı araç ve yaya geçişi tamamen durduruldu.

DOĞALGAZ HATTI KAPATILDI

Çökme sonrası bölgede küçük çaplı bir patlama yaşandığı ve patlamanın doğalgaz hattından kaynaklanabileceği ihtimali üzerine, İGDAŞ ekipleri doğalgaz akışını tedbiren kesti.