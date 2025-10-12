Şarkı söylerken aniden yere yığıldı! Giresunlu sanatçı sahnede hayatını kaybetti

Gemlik’te akraba düğününde sahneye çıkan 45 yaşındaki Giresunlu sanatçı Yüksel Kader, şarkı söylerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşanan acı olay, sanat camiasını yasa boğdu. Giresun’dan Gemlik’e akrabasının düğününe katılmak için gelen 45 yaşındaki yöresel sanatçı Yüksel Kader, davetlilerle birlikte eğlenirken sahneye çıkarak birkaç şarkı seslendirmek istedi. Kısa süre sonra mikrofon elindeyken fenalaşan sanatçı, herkesin şaşkın bakışları arasında yere yığıldı.

Salondakilerin hemen müdahale ettiği Kader’e, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk yardım yapıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç sanatçı Gemlik Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.

Alınan bilgilere göre Yüksel Kader, uzun yıllardır Giresun ve çevresinde sahne alan, yöresel müziğe gönül vermiş bir isimdi. Kader’in akrabasının düğünü için Gemlik’e geldiği ve davetlilere jest yapmak amacıyla sahneye çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa gemlik
