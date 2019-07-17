Erbil'de restorana silahlı saldırıdan ilk fotoğraflar
Erbil'de restorana silahlı saldırıdan ilk fotoğraflar
Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada karar
Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada karar
İstanbul'da onlarca tutuklama var
İstanbul'da onlarca tutuklama var
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Şarkışla kilimi coğrafi işaret ile tescillendi

Sivas'ın Şarkışla kilimi coğrafi işaret ile tescillendi. İnce yün iplik ile dokunan Şarkışla kilimi, her biri farklı anlam içeren motifleriyle dikkat çekiyor.

Şarkışla kilimi coğrafi işaret ile tescillendi

Kırmızı, mavi, yeşil, siyah renkleriyle, her biri farklı anlam içeren motifleriyle "Şarkışla kilimi" bir başka. Bu yöresine has kilim, coğrafi işaret tesciliyle korunarak gelecek kuşaklara aktarılacak.

Bu özel kilim, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde geleneksel tezgahlarda ince yün iplik ile dokunuyor. Altıgen, akrep, çengel, koç boynuzu, göz, nazarlık ve su yolu gibi farklı motifleriyle dikkat çekiyor.

Motiflerin hepsinin ayrı anlamları var. Göz motifi nazardan, akrep motifi dış tehlikelerden koruduğuna inanılarak dokunuyor. Su yolu motifi yeniden doğuşu, eli belinde motifi ise dişiliği simgeliyor.

Şarkışla kilimi, coğrafi işaret de aldı. 

Yöreye özgü en önemli kültürel değerlerden biri olan kilimin yeni nesillere aktarılması ve canlandırılması için kurslar açıldı. 

Şarkışla kiliminin ticarileştirilmesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kursa olan ilgi de giderek artıyor. Çünkü bu kurslar aracılığıyla hem ekmek kapısı açılıyor hem de koca bir kültürün yaşatılması sağlanıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Sivas
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.