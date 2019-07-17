Sivas'ın Şarkışla kilimi coğrafi işaret ile tescillendi. İnce yün iplik ile dokunan Şarkışla kilimi, her biri farklı anlam içeren motifleriyle dikkat çekiyor.

Kırmızı, mavi, yeşil, siyah renkleriyle, her biri farklı anlam içeren motifleriyle "Şarkışla kilimi" bir başka. Bu yöresine has kilim, coğrafi işaret tesciliyle korunarak gelecek kuşaklara aktarılacak.



Bu özel kilim, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde geleneksel tezgahlarda ince yün iplik ile dokunuyor. Altıgen, akrep, çengel, koç boynuzu, göz, nazarlık ve su yolu gibi farklı motifleriyle dikkat çekiyor.



Motiflerin hepsinin ayrı anlamları var. Göz motifi nazardan, akrep motifi dış tehlikelerden koruduğuna inanılarak dokunuyor. Su yolu motifi yeniden doğuşu, eli belinde motifi ise dişiliği simgeliyor.



Şarkışla kilimi, coğrafi işaret de aldı.



Yöreye özgü en önemli kültürel değerlerden biri olan kilimin yeni nesillere aktarılması ve canlandırılması için kurslar açıldı.



Şarkışla kiliminin ticarileştirilmesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kursa olan ilgi de giderek artıyor. Çünkü bu kurslar aracılığıyla hem ekmek kapısı açılıyor hem de koca bir kültürün yaşatılması sağlanıyor.





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