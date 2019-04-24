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Sarnıçta mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı

Bodrum ilçesinde, okul bahçesindeki kullanılmayan sarnıçta mahsur kalan 3 kedi yavrusu kurtarıldı

Sarnıçta mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı

 Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kullanılmayan sarnıçta mahsur kalan 3 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kumbahçe Mahallesi'ndeki Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu bahçesinde üstü kapalı sarnıçtan kedi miyavlaması duyan öğrencilerin, durumu okul idaresine bildirmesi üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Okula gelen ekip, sarnıcın üstüne kapatılmış kalın sacı kaldırdığında tespit ettiği 3 kedi yavrusunu bulundukları yerden çıkardı.

Kedi yavrularının, bir süre sonra bölgeye gelen anne kedinin yanına bırakıldığı öğrenildi.

Çevredekiler, kedilerin kurtarılması için yapılan çalışmayı cep telefonu kameraları ile görüntüledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla
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