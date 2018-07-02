Edirne’de Saros Körfezi’nde deniz dibi temizleme çalışması yapıldı. Denizin dibinden çıkartılan atıklar görenlere büyük şaşkınlık yaşattı.
Mavi sulara daldılar. Yüzeyi tertemiz görünen denizin dibinde temizleme çalışması yaptılar. Çıkarttıkları atıklar ise ‘hayret’ dedirtecek cinsten…
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, İstanbul Ticaret Odası ve Mavi Ege Dalış Merkezi, Edirne’nin Saros Körfezi’ndeki İbrice Limanı’nda temizlik çalışması yaptı.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında yapılan etkinlikte, 11 dalgıç 12 metre derinlikte ve 200 metrekarelik bir alanda çalıştı.
Denizin dibinden su yüzeyine yüzlerce çöp çıkarıldı. Araç lastikleri, motor kayışı, demir boru, metal tekne malzemeleri ve büyük yatların kullandığı akü bunlardan yalnızca bazılarıydı.
Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Metin Karadağ, etkinliğin amacını anlattı.
Etkinlik sonunda, derinlerden çıkartılan çöpler kıyıya alındı. Dikkati çekmek amacıyla vatandaşların görebileceği bir yere konuldu. Atıkları görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
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