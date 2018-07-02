banner982
Zeki Güven'in ölüm nedeni belirlendi
Zeki Güven'in ölüm nedeni belirlendi
Yeni KHK'lar ne zaman çıkacak?
Yeni KHK'lar ne zaman çıkacak?
AKP'den Akşener'le ilgili iddiaya açıklama
AKP'den Akşener'le ilgili iddiaya açıklama
Özel sektörün dış borcu yükseldi
Özel sektörün dış borcu yükseldi

Saros'u çöplük yapmışlar

Edirne’de Saros Körfezi’nde deniz dibi temizleme çalışması yapıldı. Denizin dibinden çıkartılan atıklar görenlere büyük şaşkınlık yaşattı.

Saros'u çöplük yapmışlar

Mavi sulara daldılar. Yüzeyi tertemiz görünen denizin dibinde temizleme çalışması yaptılar. Çıkarttıkları atıklar ise ‘hayret’ dedirtecek cinsten…

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, İstanbul Ticaret Odası ve Mavi Ege Dalış Merkezi, Edirne’nin Saros Körfezi’ndeki İbrice Limanı’nda temizlik çalışması yaptı. 

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında yapılan etkinlikte, 11 dalgıç 12 metre derinlikte ve 200 metrekarelik bir alanda çalıştı.

Denizin dibinden su yüzeyine yüzlerce çöp çıkarıldı. Araç lastikleri, motor kayışı, demir boru, metal tekne malzemeleri ve büyük yatların kullandığı akü bunlardan yalnızca bazılarıydı.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Metin Karadağ, etkinliğin amacını anlattı.  

Etkinlik sonunda, derinlerden çıkartılan çöpler kıyıya alındı. Dikkati çekmek amacıyla vatandaşların görebileceği bir yere konuldu. Atıkları görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

ulusal.com.tr
Etiketler; #Saros #çöplük
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.