Şaşırtan vaka: Türkçeyi unuttu, Dancayı hatırladı

Danimarka’da 20 yıl yaşayan ve 10 yıl önce Konya’ya dönen 7 çocuk babası Karademir, geçen hafta dizinden ameliyat edildi. Ameliyatın ardından iki gün sonra sağ kol ve bacağında felç ve konuşma bozukluğu gelişti.

Hastanede hızla yapılan tetkikler sonucunda, beynin sol tarafındaki büyük damarlardan birinin pıhtı nedeniyle tıkandığı belirlendi. Nöroloji ekibi tarafından yapılan acil anjiyografi ile pıhtı temizlendi. Müdahale sayesinde felç bulguları büyük oranda düzeldi.

Ancak operasyon sonrası Karademir’in Türkçeyi konuşamayıp, yıllardır kullanmadığı Danca’yı konuşmaya başlaması ailesi ve doktorlarını şaşkına çevirdi. Türkçeyi anlayabilen Karademir, kelimeleri hatırlamakta güçlük çekiyor.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, hastaya erken müdahalenin önemine dikkat çekerek, “Hastamızın felç durumu hızla düzeldi. Ancak konuşma becerisinde alışılmadık bir tabloyla karşılaştık. Türkçeyi konuşamıyor ama Danca ile iletişim kurabiliyor. Bu, literatürde nadiren görülen bir durum.” dedi.

Prof. Dr. Özdemir, çok dilli bireylerde bazı beyin hasarları sonrası aktif kullanılmayan dillerin yeniden ortaya çıkabildiğini belirterek, “Bu gibi vakalarda kullanılmayan dil öne çıkabilir. Türkçenin tekrar kazanılması bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

Karademir’in kızı Meral Karademir ise “Babam uzun süredir Danca konuşmuyordu. Türkçeyi anlayabiliyor ama konuşamıyor. Bu durum hepimizi çok şaşırttı. Kız kardeşlerim Danca bildiği için iletişim kurabiliyorlar. Türkçeyi kaybettiğini düşündüğü için çok üzülüyor.” dedi.

Rahmi Karademir ise, kızı aracılığıyla yaptığı açıklamada “Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hafızamı zorluyorum. İnşallah düzelir. Danca aklımda, Türkçeye ulaşamıyorum.” diye konuştu.