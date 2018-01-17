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Savaş uçağını karayolunda taşıyacaklar

Lise öğrencilerinin eğitimi için sergilenecek F-4 savaş uçağı, yarın 3 tırla Eskişehir'den Ankara'ya getirilecek

Savaş uçağını karayolunda taşıyacaklar

 Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir lisede,öğrencilerin eğitimi için sergilenecek eski bir F-4 savaş uçağı, Eskişehir'de yüklendiği 3 tır ile yarın başkente getirilecek.

Kızılcahamam Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri, uçak bölümündeki öğrencilerin eğitiminde kullanılması amacıyla bir savaş uçağı alınması için çeşitli girişimlerde bulundu.

Eskişehir Birinci Hava İkmal Komutanlığından eski bir F-4 savaş uçağı alan okul yönetimi, sökülerek parçalar halinde 3 tıra yüklenen uçağı yarın Kızılcahamam'a getirecek.

Kızılcahamam'da yeniden monte edildikten sonra okul bahçesinde sergilenecek savaş uçağı öğrencilerin uygulamalı eğitiminde kullanılacak.

Okul Müdürü Kadir Yaman, AA muhabirine, "F-4 savaş uçağını Eskişehir Birinci Hava İkmal Komutanlığından teslim aldık. Yarın Kızılcahamam'a doğru yola çıkacak uçağımızı heyecanla bekliyoruz. Kızılcahamam'a ve memleketimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kızılcahamam #ankara
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