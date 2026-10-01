Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi, hakim 'iyi hal' dedi: 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen Aysel'in ailesi adliye önünde isyan etti

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Beykoz'da eski nişanlısı Aysel Karakoç'u bıçaklayarak öldüren Fethi Şancı'nın karar duruşmasını gerçekleştirdi. Sanık hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki tavır ve davranışlarını gerekçe göstererek ‘iyi hal' indirimi uyguladı ve cezayı müebbet hapse düşürdü. Karara, Karakoç ailesi ile müşteki avukatı duruşmanın ardından adliye önünde yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİŞTİ, SANIK "ÇOK PİŞMANIM" DEDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Şancı'nın ‘kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Şancı ise çok pişman olduğunu öne sürdü. Heyet, kararında önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını verdi, ardından ‘iyi hal' indirimiyle cezayı müebbet hapse çevirdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 15 Ekim 2025 günü saat 20.00 sıralarında Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Fethi Şancı, bir süre önce ayrıldığı eski nişanlısı Aysel Karakoç'un evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmada Şancı, Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden olmak üzere 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Karakoç, kaldırıldığı Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Şancı, polis ekiplerince yakalandı. Sanık, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Duruşmanın ardından adliye önünde bir araya gelen Karakoç ailesi ve müşteki avukatı karara tepki gösterdi. Anne Pakize Karakoç, gözyaşları içinde şunları söyledi: "Benim kızıma haksızlık oldu. Kızım yani suçsuz, günahsız. Kızıma hakaret ederek kızımın namusunu kirletiyor, giyimine kuşamına karışıyor. Ve benim kızımın zorla evine giriyor, kızım onu istemiyor. Pencereyi kırıp kızımı vinç getirip kızımın evine giriyor kızım evde yokken. Kızım ondan kaçmak için evini bile topladı, taşınacaktı. Buna savcı bile ağırlaştırılmış müebbet isterken hakim müebbet verdi. Ben bu işin peşini bırakmayacağım, evladımın arkasını bırakmayacağım. Ne gerekirse yapacağım, Yargıtay'a gideceğim ve kanımın son damlasına kadar kızımın davasının peşinde koşacağım. Her gün kadınlar ölüyor. Böyle yaptıkları için her gün bir tane, iki tane kadın cinayeti var. Bu kadınların sonu ne olacak? Her her gün bir Aysel, iki Aysel mi ölecek? Benim kızım suçsuz, günahsız. Kızım savunmasız. 'Hastane ihmali' diyorlar. Benim kızım beş yerinden bıçaklanıyor, 'hastane ihmali' diyorlar, 'kalp hastasıydı' diyorlar. Benim kızımda hiçbir hastalık yoktu. İki tane savcı da ağırlaştırılmış müebbet isterken hakim kalkıp müebbet verdi 'iyi hal'den. Müebbet alıp 10-15 sene yatacak, yarın çıkacak. Ben kızımın hakkını arıyorum, ölene kadar da arayacağım."

"BU HALİYLE KADIN CİNAYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇEMEYİZ"

Müşteki ailesinin avukatı Uğur Sıtkı ise kararın hukuken kabul edilemez olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:"İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müvekkilim Aysel Karakoç'un duruşması görüldü. Planlayarak adam öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası okunmuşsa da sanığın duruşmadaki tavrı gerekçe gösterilerek cezası müebbet hapis cezasına çevrildi. Acılı ailenin serzenişini dinledik; üzerine cezalandırılır gibi maktulün kardeşleri ifadeye alındı. Bir hukukçu olarak bu iyi hal indiriminin yanlış yorumlandığını düşünmekteyim. Bu haliyle kadın cinayetlerinin önüne geçemeyiz. Türkiye'de 2025 yılında 400'e yakın kadın katledildi. Aysel de en güvendiği yer olan evinde katledilenlerden biriydi. Karara karşı İstinaf ve Yargıtay süreçlerini sonuna kadar takip edeceğiz."

Aysel Karakoç'un ablası Derya Karakoç da kararı kabul etmediklerini vurguladı. Karakoç, "Kesinlikle bu kararı kabul etmiyoruz. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar gideceğiz. Sanık tarafı hastaneyi ve doktorları suçlamaya çalıştı, bıçaklama eylemiyle alakalı hiçbir şekilde bir ifade verilmedi. Adalet bu şekilde mi ilerleyecek. Doktorları, hastaneyi ve ambulansı suçlayarak bu şekilde mi işin içinden çıkacaklar. Kesinlikle kabul etmiyoruz, sonuna kadar da devam edeceğiz." ifadelerini kaydetti.