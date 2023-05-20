Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

Ağrı Belediye Başkanlığından istifa eden Savcı Sayan, AK Parti İzmir 1. Bölge 6. sıradan milletvekili adayı olarak gösterilmişti. Milletvekili seçilmeyen Sayan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması nedeniyle İzmir'den ayrılmadı. Bugün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde olduğu öğrenilen Sayan, aniden göğüs rahatsızlığı nedeniyle Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Sayan'ın kalp krizi geçirdiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sayan'ın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

- 2. Tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.. SAVCI SAYAN BASIN OFİSİ