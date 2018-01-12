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Savcılık, 'Kovuşturmaya gerek yok' dedi

Van'da kardan kapanan yollar nedeniyle minik Muharrem hastaneye ulaştırılamamış ve yaşamını yitirmişti. Muharrem'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık hiçbir kamu görevlinin ihmali ve kusurunun bulunmadığına karar verdi.

Savcılık, 'Kovuşturmaya gerek yok' dedi

Bu görüntüler herkesin yüreğini sızlatmıştı. Daha 3 yaşında olan minik Muharrem kapalı yol nedeniyle hastaneye kaldırılamamış, yaşamını yitirmişti.

Şehir merkezine babasının sırtındaki bu çuval içinde götürülmüştü.

Büyük yankı uyandıran olay üzerine Van Başsavcılığı, 112 Acil Komuta Merkezi, jandarma ve dönemin özel idare çalışanları hakkında "taksirle ölüme neden olmak" ve  "görevi kötüye kullanmak" suçundan soruşturma başlatmıştı. 

3 yıl aradan sonra soruşturma tamamlandı. Savcılık, ihmali bulunduğu öne sürülen kurumlardaki görevlilerin ifadeleri ile bilirkişi raporlarını aldı.  

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay için savcılık, şüpheliler hakkında kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Muharremin ardından da işte bu görüntüleri kaldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #van
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