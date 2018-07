Savunma Sanayii Müsteşarlığınca, 23 proje mühendisi, 28 proje asistanı ve 9 yönetici asistanı olmak üzere toplam 60 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 3238 sayılı kanunun 8’inci maddesi ve 285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle 23 proje mühendisi, 28 proje asistanıve 9 yönetici asistanı olmak üzere toplam 60 kontenjan için kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacak.



Proje mühendisliği için elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden 7, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliğinden 5, endüstri mühendisliğinden 4, bilgisayar ve yazılım mühendisliğinden 3, uçak mühendisliği, uzay mühendisliği, havacılık ve uzay mühendisliğinden 2, malzeme bilimi ve mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği bölümlerinden 1, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi ve geniz teknolojisi mühendisliği ile gemi makineleri mühendisliğinden 1 olmak toplam 23 personel istihdam edilecek.



Söz konusu bölümlere başvuracaklar için 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden P(1) puan türünden en az 70 ve müracaat tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) İngilizce alanında en az C seviyesi (70 puan) şartı aranırken, her bir kontenjan için 5 katı aday mülakata çağrılacak.



Proje asistanlığı



En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi, bilişim sistemleri ve teknolojileri, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon, matematik, istatistik, biyoloji, fizik, kimya, muhasebe ve finansal yönetim, teknoloji ve bilgi yönetimi, uluslararası işletmecilik ve ticaret, uluslararası ticaret, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinden mezun olanlar arasından seçilecek 28 kişi proje asistanı olarak görev yapacak.

Bu alan için KPSS P(1) puan türünden en az 65 ve İngilizce alanında en az D seviyesi (en az 60) puan şartı aranırken, başvuranlar arasından 140 kişi mülakata alınacak.



Yönetici asistanlığı



En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, Amerikan kültürü ve edebiyatı, İngiliz dili ve edebiyatı, İngiliz dil bilimi, mütercim tercümanlık, Türk dili ve edebiyatı, Türk halk bilimi, Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı, Çin dili ve edebiyatı, Kore dili ve edebiyatı, Japon dili ve edebiyatı, Alman dili ve edebiyatı, Fransız dili ve edebiyatı, Rus dili ve edebiyatı, İspanyol dili ve edebiyatı, İtalyan dili ve edebiyatı bölümlerinden mezun olan 9 kişi yönetici asistanı olarak atanacak.



Yönetici asistanlığı için KPSS P(3) puan türünden en az 60 ve İngilizce alanında en az E seviyesi (en az 50) puan şartı aranırken, başvuranlar arasından 45 kişi mülakata davet edilecek.



Başvuru şartları



Sınava başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları, yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmaması gerekiyor.



Adaylar başvurularını 3 Eylül-18 Eylül tarihlerinde Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, istenilen belgeleri son başvuru tarihi olan 18 Eylül 2018 Salı günü mesai bitimine kadar sisteme yüklemeleri gerekecek. Sınava ilişkin tüm belgeler elektronik ortamda alınacak.



İlanda belirtilen şartları taşıyanlar arasından KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak 5 katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sınava katılmaya hak kazanacak.



Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatleri Müsteşarlığın internet sitesinden ayrıca ilan edilecek.

Söz konusu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip başarısız olanlar sınava kabul edilmeyecek.



Sınav değerlendirmesi



Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak. Sınav kurulu üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması o adayın sınav notunu gösterecek. Sınavda başarılı olmak için ortalama en az 70 puan alınması gerekiyor.



Adayların başarı puanı KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenecek. Başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası belirlenecek.



Sınav için geçerli olmak üzere, asıl olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek şekilde yedek adaylar belirlenebilecek. Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 5 katı kadar aday başvurusu olmaması, şartları taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda başarılı aday bulunmaması halinde pozisyonlar için belirlenen öğrenim bölümleri arasında kontenjanlar kaydırılabilecek.



Asıl ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Müsteşarlığın internet sitesinden ilan edilecek. Ayrıca adaylara bir bildirimde bulunulmayacak. Asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların vize işlemlerinin Maliye Bakanlığınca yapılmasını müteakip göreve başlama tarihleri internet sitesinden duyurulacak.