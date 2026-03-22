Savunmasız hayvanlara işkence etmişlerdi! Adana'da atlara eziyet davasında yeni gelişme

Adana'nın Seyhan ilçesinde yer alan Merkez Park'ta atlara eziyet edildiğini gösteren kayıtların kamuoyuna yansıması üzerine emniyet birimleri hızla çalışma başlatmıştı. İncelemeler sonucunda hayvanların sahibi olduğu değerlendirilen A.U. ve Ö.A. tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki ifade ve yasal işlemleri dün itibarıyla sona erdi ve şahıslar adli makamlara teslim edildi.

BARINAK TEMİZLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ

Nöbetçi mahkemede ifade veren şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Alınan karar doğrultusunda A.U. ve Ö.A. yargılanma süreci boyunca adli kontrol altında tutulacak ve yurt dışına çıkamayacak.

Mahkeme ayrıca her iki şüphelinin de haftanın bir günü hayvan barınağında temizlik yapmasına hükmederek özel bir yükümlülük kararına imza attı.

ATLAR BELEDİYEYE TESLİM EDİLDİ

Şüpheliler hakkındaki hukuki sürecin yanı sıra, görüntülerde eziyet gördüğü belirlenen hayvanların durumu da netleşti. Olayda söz konusu olan atlar yetkililer tarafından bulundukları yerden alınarak güvenceye kavuşturuldu. Koruma altına alınan atlar, bakımlarının sağlanması amacıyla ilgili belediye ekiplerine teslim edildi.