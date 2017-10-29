Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 94'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 5, 9, 22, 34 ve 41 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 737 bin 969 lira 1 kuruş ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 216 kişi 3 bin 388 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 996 kişi 61 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 155 bin 230 kişi 10'ar lira ikramiye kazandı.



Çekilişte, 2 milyon 835 bin 627 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 819 bin 643 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 16 bin 354 lira 80 kuruş kamuya aktarılacak.İşte Sayısal Loto'nun bin 94'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 5, 9, 22, 34 ve 41