Sazan sarmalıyla dolandırıcılık: 9 ilde eş zamanlı operasyon

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şüphelilerin internet sitelerinde cep telefonu satmak isteyen kişilerle alıcı gibi irtibata geçtikleri belirlendi. Anlaşma sağlandıktan sonra satıcılara ürünlerini ilandan kaldırttıkları, aynı ürünü daha düşük fiyata ilana koyarak alıcılardan kapora aldıkları tespit edildi.

Ardından ürünü almak isteyen alıcıları, gerçek sahibine yönlendirerek kendilerini arkadaş gibi tanıttıkları ortaya çıktı. Bu yöntemle hem gerçek satıcı hem de alıcı mağdur edildi.

106 MİLYON TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM

Elde edilen deliller kapsamında şüphelilerin hesap hareketleri ve ATM para çekme görüntüleri detaylı şekilde incelendi. Toplam 26 saatlik kamera görüntüsü izlendi. MASAK raporunda, şüphelilere ait hesaplarda 106 milyon TL’lik şüpheli işlem hareketi bulundu.

OPERASYON VE GÖZALTILAR

Diyarbakır merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Olta” operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12’si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise “yurt dışına çıkış yasağı” ve “adli kontrol” kararı verildi.