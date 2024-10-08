Sazlıkta parçalanmış erkek cesedi bulundu

Cumhuriyet Mahallesi'nde, Ceyhan Devlet Hastanesi yakınındaki bağlantı yolunda öğle saatlerinde traktörüyle tarlada çalışan bir çiftçi, sazlık alanda bir ceset fark etti ve hemen yetkililere haber verdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekiplerin incelemesi sonucunda, parçalanmış cesedin 50-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıktan sonra ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.