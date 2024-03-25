Seçim dolandırıcıları iş başında! Yeni taktikleri seçim!

Dolandırıcılar, şimdi de seçmenleri hedefine aldı. Taktikleri "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" şeklinde vatandaşlara mesaj atmak. Dolandırıcılar, linke tıklandığı anda hesaplara ulaşıp, sıfırlıyorlar. Seçmenlerin, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını; Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden, e-devletten, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol etmeleri gerekiyor. Uzmanlar ise sahte mesajda verilen linke tıklayıp kişisel bilgilerini giren vatandaşların derhal harekete geçerek ilgili makam ve bankalara durumu bildirerek, suç duyurusunda bulunmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Seçmenleri gözüne kestiren simsarlara karşı uyarılarda bulunan; Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV Sinema Bölüm Başkanı ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların seçim atmosferinden faydalanarak vatandaşları istismar ettiklerini belirtirken, şu uyarıları sıralıyor: "Süreç hepimizin de bildiği gibi oltalama saldırısı olarak karşımıza çıkıyor. Bu taktik, genellikle sahte e-postalar, SMS'ler veya sosyal medya mesajları yoluyla gerçekleştiriliyor. Dolandırıcılar, öncelikle sahte bir ileti hazırlıyor ve bu iletiyi YSK’dan geldi gibi gösteriyorlar."

"Örneğin, YSK'nın logosu veya benzeri detaylar ekleyerek mesajı güvenilir göstermeye çalışıyorlar. Ardından, mesajda seçmenin sandık bilgilerinin değiştiği, yeni bir sandıkta oy kullanması gerektiğini belirtiyorlar. Mesajın inandırıcı olması için, sahte bir bağlantı veya internet sitesi veriyorlar. Site, YSK'nın resmi sitesinin birebir kopyası olduğundan, insanları sandık bilgilerini kontrol etmeye yönlendiriyor. Vatandaşlar bu sahte bağlantıya tıkladıklarında, kişisel bilgilerini girmeleri isteniyor. Dolandırıcılar, bu bilgileri ele geçirerek kimlik hırsızlığı yapıyor."

YÖNLENDİRMELERE DİKKAT

Dr. Berker Kılıç (Adli Bilişim Uzmanı)

"Yalnızca oy kullanacağınız sandık değişti şeklinde gelen bir mesaj olabilir, ama eğer devamında sandık bilgilerinizi kontrol etmek için veya benzeri ifadelerle bir yönlendirme yapılıyor ise, bu kişinin bir dolandırıcılık ağına çekilmek istediğini gösterecektir. Burada devlet kurumlarının bizim birçok kişisel bilgimize sahip olmaları nedeni ile aynı bilgileri bizden tekrar istemeyeceklerini, çünkü buna gerek olmadığını aklımızdan çıkarmamalıyız."