Eski seçim sandıkları için Muğla'nın Milas ilçesinde yaratıcı bir çözüm bulundu. Atıl durumda olan ahşap sandıklar, soğuktan korunmaya muhtaç kedi, köpek ve kuşlar için birer yuva oldu. Bir kısmı ise arıların bal yapması için kovan olarak tasarlandı.

Kullanılmayan ve bir köşeye atılan eski seçim sandıklarını siz olsanız ne yapardınız?



Muğla'nın Milas ilçesinde Orman İşletme Şefliği çalışanları, ahşap sandıkları olabilecek en faydalı şekilde tekar kullanıma sundu. Hemde birer yuva olarak.



O eski sandıklar, sokakta kötü hava koşullarından etkilenen kedi, köpek ve kuşlar için korunaklı bir yuva olarak tasarlandı.



Bazıları da arıcılık faaliyeti yürüten çiftçiler için "arı kovanı" olarak hazırlandı.



El emeği ile hazırlanan yuvalar, ilçenin çeşitli bölgelerine yerleştirilecek. Proje, bölgedeki vatandaşların da büyük beğenisini topladı.



ulusal.com.tr