Üsküdar'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "Suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Sedat Peker'in beraatına karar veren mahkeme, gerekçeli kararını yazdı.

Kararda "İsmi ne olursa olsun terör örgütlerine karşı devlet ve milletin yanında olmak her Türk vatandaşının borcu ve görevi olduğu, sanığın bu görevini kendi dünya görüşü çerçevesinde, yargılamaya konu sözleri ile kendince ifa ettiği, anılan bu sözleri sarf ettikten sonra herhangi bir şiddet içerikli olay ya da eylemin de baş göstermediği anlaşılmakla sanığın beraatına " görüşüne yer verildi.



İstanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi, 21 Haziran 2018 tarihli duruşmada, "Suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan yargılanan Sedat Peker'in beraatına karar vermişti.Mahkemenin Hakimi Volkan Çetinkaya, beraat kararına ilişkin gerekçeli kararını da yazdı. Gerekçeli kararında, sanık Sedat Peker'in yargılanmasına neden olan konuşmayı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığını hatırlatan mahkeme, içeriği iddianamede ayrıntılı şekilde yazılı olan konuşmayı yapan sanık hakkında, "Halkı suç işlemeye tahrik ettiği iddiası" kamu davası açıldığını hatırlattı.



'TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI DEVLET VE MİLLETİN YANINDA OLMAK HER TÜRK VATANDAŞININ BORCU VE GÖREVİ OLDUĞU...'



Gerekçeli karar şöyle:



"Sanık ile müdafiinin savunmaları, konuşmanın yapıldığı tarihin darbe teşebbüsünün yıl dönümü olması hususları hep birlikte değerlendirildiğinde, sanığın sözlerinin muhatabının FETÖ / PDY isimli terör örgütü üye ve sempatizanları olduğu, sanığın sözlerinden genel olarak devlet ve hükümete karşı yeni bir darbe girişiminde ya da eylemde bulunulması halinde milletin aynı şekilde ve daha şiddetli olarak karşılık vereceği anlamının çıktığı, bu sözlerin de herhangi bir suç oluşturmadığı, zira ismi ne olursa olsun terör örgütlerine karşı devlet ve milletin yanında olmak her Türk vatandaşının borcu ve görevi olduğu, sanığın bu görevini kendi dünya görüşü çerçevesinde, yargılamaya konu sözleri ile kendince ifa ettiği, anılan bu sözleri sarf ettikten sonra herhangi bir şiddet içerikli olay ya da eylemin de baş göstermediği anlaşılmakla, sanığın beraatına..."



İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sedat Peker'in 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Üsküdar'da düzenlenen şehitleri anma programında yaptığı konuşmada, "Suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçunu işlediği belirtiliyor. Peker'in söz konusu konuşmada, "Cezaevleri de bir gün basılacak. Ancak onların hayal ettiği gibi değil. Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara, bayrak direklerine astıktan sonra cezaevlerine de gireceğiz. Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine" dediği iddia edilerek, "Suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.