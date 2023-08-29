Sefertepe kazı alanı genişletiliyor
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yer alan Sefertepe kazı alanında yeni buluntular sayesinde çalışma alanları genişletiliyor. Tarih örtüsünün kaldırıldığı bölgede yerleşim mantığını anlamaya yönelik kazı çalışmaları devam ediyor.
Şanlıurfa İli Neolitik Çağ Araştırmaları "Taş Tepeler Projesi" kapsamında Sefertepe'de devam eden kazıda çalışılan alanları genişletiliyor.
Sefertepe kazısının bilimsel danışmanı Doç. Dr. Emre Güldoğan yeni buluntular sayesinde kazı alanının genişletildiğini belirtti.
Viranşehir ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Sefertepe'de 30 kişilik uzman ekip görev yapıyor
Sefertepe'de bu yıl yürütülecek çalışmalarla önemli gelişmelerin elde edilmesi hedefleniyor.
Tarihi kazı alanında yerleşim mantığını anlamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi