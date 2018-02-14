Muğla'da MSKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu amfisine, Hakkari'de geçen yıl şehit olan Yüzbaşı Özgür Özekin'in ismi verildi

Hakkari'de geçen yıl terör saldırısında şehit düşen Yüzbaşı Özgür Özekin'in adı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu amfisinde yaşatılacak.



MSKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda düzenlenen törende, şehidin isminin verildiği amfi, Türk bayrakları ve şehidin fotoğraflarıyla süslendi. Öğrenciler, şehidin ailesini alkışlarla karşıladı.



Muğla Valisi Esengül Civelek, törende, şehidin isminin üniversitede amfiye verilmesinden ve isminin yaşatılacak olmasından büyük gurur duyduğunu söyledi.



Şehitlerin ülkenin bekası için canlarını seve seve feda ettiğini, onların emanetlerine her zaman sahip çıkıldığını belirten Civelek, şunları kaydetti:

"Vatanı, bayrağı, devleti, milleti adına canını hiçe sayan, canından üstün tutan, şehadet mertebesine erişen ve dünyada eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazan, gönüllerimizde efsaneleşen aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Şehitlik en kutsal mertebe. Onlar, kanlarıyla sulanan bu kutsal vatan topraklarında hür ve bağımsız yaşamamız için, ay yıldızlı al bayrağımızın gök kubbeden inmemesi için, bizler için canlarını feda etti. Onlar için ne yapsak azdır. Sonsuza dek aziz hatıralarına sahip çıkmak, isimlerini yaşatmak, milletçe görevimizdir. Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerimize dua ediyoruz."

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar da bugüne kadar mezun ettikleri 70 bin öğrenciden 5'ini şehit verdiklerini dile getirdi.



Özgür Özekin'in bu öğrencilerinden biri olduğunu söyleyen Harmandar, "Şehidimizin ismini mezun olduğu okulun amfisine veriyoruz. Diğer şehit öğrencilerimizin de isimlerini verme çalışmaları devam ediyor. Fen Fakültemizdeki en büyük amfimize diğer şehit öğrencimizin ismini verdik. Bütün şehitlerimize sahip çıkmak, onların hatıralarını yaşatmak bize düşen en büyük görevdir." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Şehit Özgür Özekin anısına hazırlanan video, gözyaşlarıyla izlendi. Duygusal anların yaşandığı törende, kucağında 3 yaşındaki oğlu Yağız Pars Özekin ile katılan şehit Özgür Özekin’in eşi Müge Özekin ve şehidin annesi Aliye Özekin, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.



Törende Menteşe Müftüsü Arslan Çıtır Kur'an-ı Kerim okudu, Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak şehitler için dua etti.

Tören, Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin isminin yazılı bulunduğu tabelanın amfi salonuna Muğla Valisi Esengül Civelek ve şehit ailesi tarafından takılmasıyla sona erdi.

Törene, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İlker Özkan, Muğla Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ile şehit yakınları ve üniversite öğrencileri katıldı.