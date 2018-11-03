Koray Şener'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Koray Şener'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Türk Telekom'da yönetim kurulu üyeliklerine atama
Türk Telekom'da yönetim kurulu üyeliklerine atama
Koyun, sığır ve keçilere kimlik geliyor
Koyun, sığır ve keçilere kimlik geliyor
Ermenistan Öksüz'ü ABD'ye iade ediyor
Ermenistan Öksüz'ü ABD'ye iade ediyor

Şehidin ismi kütüphaneye verildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Semih Korkut’un ismi, Şanlıurfa'da bir kütüphaneye verildi.

Şehidin ismi kütüphaneye verildi

Uzman Çavuş Semih Korkut... Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde şehit oldu. Ancak adı hala yaşıyor. Şehidimizin ismi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir köy okulunun kütüphanesine verildi.

Kütüphanenin kitapları, İstanbul Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin düzenlediği kampanyalarla toplandı.

Açılış için okul bahçesinde tören düzenlendi. Tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı.

Şehitler için edilen duanın ardından Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler konuştu.

Konuşmanın ardından Kaymakam Çiftçiler, Uzman Çavuş Semih Korkut’un babası Ergin Korkut’a Türk bayrağı ve plaket takdim etti.

Kütüphaneyi gezen davetliler, kampanyayı düzenleyen öğrencilere teşekkür etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #şehit #kütüphane
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.