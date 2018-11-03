Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Semih Korkut’un ismi, Şanlıurfa'da bir kütüphaneye verildi.

Uzman Çavuş Semih Korkut... Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde şehit oldu. Ancak adı hala yaşıyor. Şehidimizin ismi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir köy okulunun kütüphanesine verildi.



Kütüphanenin kitapları, İstanbul Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin düzenlediği kampanyalarla toplandı.



Açılış için okul bahçesinde tören düzenlendi. Tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı.



Şehitler için edilen duanın ardından Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler konuştu.



Konuşmanın ardından Kaymakam Çiftçiler, Uzman Çavuş Semih Korkut’un babası Ergin Korkut’a Türk bayrağı ve plaket takdim etti.



Kütüphaneyi gezen davetliler, kampanyayı düzenleyen öğrencilere teşekkür etti.



ulusal.com.tr