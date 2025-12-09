Şehir hastanesine yönelik rüşvet soruşturması: Doktorların da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı

Eskişehir Şehir Hastanesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 32 şüpheliden aralarında bir doktor ve hastane çalışanının da bulunduğu 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir’de rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 32 şüpheliden 8’i tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan çalışma kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görev yapan kamu görevlileri ile hükümlü kişiler hakkında eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Soruşturmada, aralarında 10 hekim, 3 hastane çalışanı ve 14’ü hükümlü 20 kişinin de bulunduğu toplam 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 2 hekim, 1 hastane çalışanı, 4 hükümlü ve 1 şüpheli, emniyet ve adliye süreçlerinin ardından sevk edildikleri Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 5 hekim, 1 hastane çalışanı ve 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİR FİRARİ ARANIYOR

Öte yandan soruşturmada 3 hekim, 1 hastane çalışanı ve 9 şüphelinin emniyet ve savcılıktaki işlemleri sonrası serbest bırakıldığı bildirildi. Operasyon sırasında aranan 1 firari şüphelinin teslim olduğu, bir diğer firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir rüşvet operasyonu doktor
