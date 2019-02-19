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Şehir hatlarına sis iptali
Şehir hatlarına sis iptali
Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı

Şehir hatlarına sis iptali

İstanbullular güne sisle uyandı. Zaman zaman neredeyse göz gözü görmedi. Şehir Hatları seferleri iptal edili. Sis en çok Üsküdar ve çevresinde etkili oldu.

Şehir hatlarına sis iptali

İstanbul'da gece saatlerinde bastıran ve sabah saatlerinde de etkisini gösteren sis Üsküdar ve çevresinde etkili oldu.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis sebebiyle Şehir Hatları tüm vapur seferlerini iptal etti.

Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #vapur #Sis #şehir hatları
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