Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması

BEDAŞ, 12 Kasım Çarşamba günü megakent genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte elektriğin geçici olarak kesileceği bölgeler ve detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 1
1 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 2
2 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 3
3 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 4
4 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 5
5 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 6
6 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 7
7 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 8
8 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 9
9 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 10
10 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 11
11 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 12
12 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 13
13 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 14
14 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 15
15 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 16
16 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 17
17 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 18
18 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 19
19 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 20
20 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 21
21 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 22
22 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 23
23 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 24
24 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 25
25 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 26
26 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 27
27 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 28
28 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 29
29 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 30
30 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 31
31 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 32
32 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 33
33 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 34
34 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 35
35 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 36
36 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 37
37 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 38
38 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 39
39 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 40
40 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 41
41 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 42
42 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 43
43 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 44
44 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 45
45 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 46
46 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 47
47 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 48
48 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 49
49 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 50
50 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 51
51 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 52
52 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 53
53 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 54
54 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 55
55 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 56
56 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 57
57 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 58
58 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 59
59 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 60
60 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 61
61 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 62
62 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 63
63 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 64
64 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 65
65 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 66
66 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 67
67 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 68
68 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 69
69 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 70
70 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 71
71 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 72
72 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 73
73 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 74
74 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 75
75 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 76
76 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 77
77 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 78
78 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 79
79 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 80
80 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 81
81 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 82
82 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 83
83 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 84
84 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 85
85 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 86
86 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 87
87 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 88
88 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 89
89 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 90
90 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 91
91 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 92
92 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 93
93 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 94
94 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 95
95 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 96
96 97
Şehir karanlığa gömülüyor! BEDAŞ’tan 12 Kasım elektrik kesintisi açıklaması - Resim: 97
97 97
bedaş istanbul elektrik kesintisi