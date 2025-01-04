Şehit ailelerin Bahçeli'ye tepki

Şehit Aileleri Federasyonu, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye “teröristle pazarlık olmaz” sözleriyle tepki gösterdi. Bahçeli’nin PKK elebaşına çağrsının bardağı taşırdığını söyleyen şehit aileleri, “Öcalan ile müzakereyi kabul etmiyoruz” dedi.

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Şehit ailelerin Bahçeli'ye tepki
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Müstafi Amiral Cihat Yaycı da büyük kürdistan planının “misakı milli” söylemleri ile yutturulmak istendiğine dikkat çekti.

Evlatlarını PKK terörüne şehit veren aileler, Öcalanlı açılımı başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi. Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse, “Türkiye’yi bu hale getirenler utansın” dedi.

İmralı’da Öcalan’ı ziyaret eden heyet mecliste tura başladı. Samimi pozlar verildi. Yeni açılım süreci en çok gencecik evlatlarını şehit veren aileleri yaraladı. Şehit aileleri tepkisini Ulusal Kanal’a anlattı.

Volkan Gürbüz, 21 yaşında şehit olmuş. Baba Süleyman Gürbüz, “Bahçeli aklına başına alsın, bizi bir daha parçalamasınlar” diye gösterdi tepkisini.

Şehit aileleri “ne olur Netenyahu’nun kardeşi Öcalan’ı karşımıza çıkarmayın” sözleriyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da çağrı yaptı.

Şehit Aileleri Federasyonu’nun Ankara’daki Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapan Müstafi Amiral Cihat Yaycı, Türkiye hamiliğindeki Kürdistan projesine dikkat çekti.

Yaycı, yeni açılımı nasıl içinize sindiriyorsunuz diye seslendi. Bunu içimize sindiremiyoruz.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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