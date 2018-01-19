Ordu Valisi Seddar Yavuz, Isparta'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa ile Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Yavuz, beraberindeki heyetle Fatsa ilçesi Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan şehit Karamustafa'nın babaevini ziyaret etti.

Şehidin babası Sebahattin, annesi Nezaket ile eşi Meryem Karamustafa tarafından karşılanan Yavuz, aile fertlerine başsağlığı ve sabır diledi.

İl Müftüsü Mürsel Öztürk ile Fatsa İlçe Müftüsü Hüseyin Can tarafından da Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Ziyarette, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdür Vekili Özler Özer de hazır bulundu.



Şehit yüzbaşının ailesine başsağlığı ziyareti

Vali Yavuz, Altınordu ilçesi Yaraşlı Mahallesi'nde oturan şehit Hava Pilot Yüzbaşı Odabaşı'nın ailesine de ziyarette bulundu.

Beraberindeki heyet ile Yavuz, şehidin babası Mehmet Şefik, annesi İnci ve eşi Özlem Odabaşı ile diğer aile fertlerine taziyelerini iletti.

Odabaşı ailesi tarafından şehit için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Programda Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdür Vekili Özler Özer, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Meydan, İl Müftüsü Mürsel Öztürk, Altınordu İlçe Müftü Vekili Fatih Özdemir de yer aldı.