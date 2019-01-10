banner1002
Doğu Perinçek'ten Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Doğu Perinçek'ten Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Fatih Terim'in cezası belli oldu
Fatih Terim'in cezası belli oldu
Ruhani: Gelecek hafta uzaya 2 uydu fırlatacağız
Ruhani: Gelecek hafta uzaya 2 uydu fırlatacağız
Wattozz için yeni yurt dışı satış sözleşmesi
Wattozz için yeni yurt dışı satış sözleşmesi

Şehit annesini dolandıranlar yakalandı

Şehit Astsubay Nurettin Öztürk'ün annesi Elife Öztürk'ü dolandırarak 12 ineğini alan 3 zanlı yakalandı.

Şehit annesini dolandıranlar yakalandı

Şehit Astsubay Nurettin Öztürk'ün annesi Elife Öztürk'ü dolandırarak 12 ineğini alan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kars'taki bir operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Nurettin Öztürk'ün Kırıkkale'de yaşayan ve hayvancılıkla geçinen annesi Elife Öztürk, bakamadığı için 12 ineğini satılığa çıkardı.

Hayvanları satın alma bahanesiyle şehit annesi ile irtibata geçen 3 kişi, ödeme yapmak üzere senet karşılığı inekleri teslim alarak ortadan kayboldu. Senetlerin ödenmemesi üzerine dolandırıldığını fark eden anne Öztürk emniyete başvurdu.
Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların izini Çankırı'da tespit etti.
Şüphelilerin aynı şekilde başka bir kişiyi daha dolandırmak için Ankara'ya geleceğini belirleyen ve takibe başlayan istihbarat ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan A.K, F.Ş. ve F.K. emniyete götürüldü.
İlk ifadelerinde, inekleri başka bir kişiye sattıklarını söyleyen zanlıların, soruşturmanın derinleştirilmesi ve ineklerin satıldığı kişiye ulaşılması için Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #kars
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.